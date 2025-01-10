الكشف على 1270 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية في دمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، على مدار يومين في قرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور.

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان اليوم الخنيس، أن القافلة تردد عليها 1270 مواطنًا، تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتضمنت 8 عيادات طبية، بعدد 10 تخصصات متنقلة، وتم تحويل 4 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة.

كما تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ151 حالة، وفحص 37 حالة بالأشعة، و13 حالة أخرى بالسونار، فضلًا عن إجراء 314 تحليلًا بمعمل الدم، و22 تحليلًا بمعمل الطفيليات، فيما تضمنت القافلة إقامة 8 ندوات توعوية صحية حضرها 93 مواطنا.

من جانبها أضافت الدكتورة سها خيري المكاوي، مدير إدارة القوافل العلاجية بدمياط، أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تتضمن عددا من العيادات المتنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل العلاجية في وزارة الصحة.