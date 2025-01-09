 انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان.. مصطفى بكري: هل كان ميقاتي يعلم الغيب؟ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان.. مصطفى بكري: هل كان ميقاتي يعلم الغيب؟


نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 3:06 م | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 3:06 م

علق الإعلام والبرلماني مصطفى بكري، على انتخاب البرلمان اللبناني لقائد الجيش جوزيف عون، رئيسًا للجمهورية، بعدما صوت لصالحه 99 نائبًا من أصل 128.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس: «لماذا قال ميقاتي بعد الجلسة الأولى: سيفوز جوزيف عون في التصويت الثاني وبنسبة كبيرة، هل كان يعلم الغيب، أم أنه كان هناك اتفاق مسبق؟ أيا كان الأمر. مبروك لكل اللبنانيين انتخاب رئيس للبنان».

واختار النواب اللبنانيون قائد الجيش العماد جوزيف عون، ليكون رئيسًا للبلاد، بعد حصوله على 99 صوتًا بالدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس الجديد.

وفشل مجلس النواب اللبناني، في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى، وذلك بعد حصول عون، على 71 صوتًا فقط.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته

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