باكستان تكافح لاستعادة السلام في المنطقة القبلية على الحدود مع أفغانستان

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قال مسئولون وسكان محليون، اليوم الخميس، إن السلطات الباكستانية أرسلت أول دفعة من مساعدات الإغاثة بما في ذلك الأدوية، إلى بلدة قريبة من الحدود الأفغانية، حيث لا يزال أكثر من نصف مليون شخص تحت الحصار بعد اندلاع اشتباكات طائفية.

وقال إرشاد خان مسئول حكومي محلي، إن قافلة من 35 شاحنة وصلت إلى منطقة كورام في شمال غرب باكستان بعدما وافقت القبائل المتحاربة على فتح الطريق الذي ظل مغلقا لأكثر من 3 أشهر.

وقال ساجد حسين توري عضو البرلمان السابق من كورام، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الإمدادات لا تكفي سكان المنطقة.

وأضاف توري، أن السكان يواجهون نقصا حادا في المواد الغذائية.

وقال توري، إن الحكومة الإقليمية أساءت التعامل مع القضية.

وأضاف: "لا أرى علامة على عودة الحياة إلى طبيعتها وإعادة فتح الطرق في وقت قريب".

وقال مير حسن المشرف الطبي في مستشفى باراتشينار: "تلقينا أدوية، لكن الإمدادات كانت محدودة".

ولقي أكثر من 130 شخصا حتفهم في الاشتباكات منذ أطلق مسلحون النار على قافلة من الحجاج الشيعة في نوفمبر الماضي.

وتعد كورام، منطقة قبلية حساسة تقع على الحدود مع أفغانستان وكانت في السابق معقلا لحركة طالبان.