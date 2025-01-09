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بدأت صباح اليوم الخميس، عملية فرز أصوات النواب اللبنانيين في جلسة انتخاب الرئيس الجديد.

وحصل قائد الجيش العماد جوزيف عون على 71 صوتًا، بينما بلغ عدد الأوراق البيضاء 37، واختار 14 نائبًا السيادة والدستور.

وعقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، جلسة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان، بعد الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.

وتأتي جلسة الانتخاب اليوم بعد فراغ في موقع رئاسة الجمهورية استمر لأكثر من سنتين، بعد انتهاء فترة الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون.