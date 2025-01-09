تصاعد التوتر بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأربعاء، بعد إعلان الأخير أنه أصدر تعليماته لرئيس هيئة أركان الجيش، هرتسي هاليفي، بالتعاون الكامل مع تحقيق مراقب الدولة بشأن هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي شنّته المقاومة الفلسطينية.

وفي موقف نادر، رد جيش الاحتلال، عبر منشور على منصة "إكس": "حل القضايا يجب أن يتم بالحوار بين وزير الدفاع ورئيس الأركان، وليس عبر وسائل الإعلام".

وكان كاتس قال في بيان: "لا توجد طريقة لوجود موقف يبدو فيه الجيش الإسرائيلي خائفًا من التدقيق العام والشفافية الضروريين، نظرًا لطبيعة الأحداث الخطيرة التي وقعت في 7 أكتوبر، عندما كان رئيس الأركان في قيادة الجيش الإسرائيلي".

وأشار كاتس إلى أنه أمر هاليفي بالسماح لمراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، بالوصول إلى أي مواد قد تكون مطلوبة، والتعاون الكامل مع التحقيق.

- رسالة شديدة اللهجة

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إنجلمان وجه قبل أيام رسالة شديدة اللهجة إلى هاليفي، حذره فيها من أنه قد يلجأ إلى استخدام صلاحيات التحقيق الممنوحة له بموجب القانون إذا لم يتعاون مع عملية المراجعة، وفقًا لوكالة الأناضول التركية.

- رد الجيش

في منشوره على "إكس"، شدد الجيش على أنه يتعاون بشكل كامل مع مراقب الدولة، على الرغم من أن مثل هذا التدقيق يتم خلال الحرب، وهو ما أثار استياء كاتس الذي وجه انتقادات إلى المتحدث باسم الجيش، دانيال هاجاري.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب وزير الدفاع قوله، في إشارة إلى هاجاري: "متحدث الجيش، الذي اعتذر منذ وقت ليس ببعيد عن تجاوز سلطته ومهاجمة المستوى السياسي، يتجاوز مرة أخرى سلطته ويهاجم المستوى السياسي. الاعتذار هذه المرة لن يكون كافيًا".

- اتهامات مراقب الدولة

واتهم مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو إنجلمان، الجيش بالقيام بتصرفات خطيرة تضر بالتحقيقات في أحداث 7 أكتوبر، وتؤدي إلى إحباط الكشف عن الحقيقة.

جاء ذلك في رسالة شديدة اللهجة بعث بها إنجلمان إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي 21 نوفمبر الماضي، أبلغ الجيش الإسرائيلي المحكمة العليا استعداده للسماح لمراقب الدولة بالتحقيق في 12 قضية تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر.

ومن بين القضايا التي اتفق مراقب الدولة والجيش على التحقيق فيها:

"أداء الجيش الإسرائيلي خلال المذبحة التي وقعت في حفل نوفا الموسيقي (في مستوطنة رعيم المتاخمة لقطاع غزة)، وإصدار رخصة إقامة الحفل، وغياب مفهوم الأمن القومي، وإجلاء الجرحى إلى المستشفيات، وأنشطة قيادة الجبهة الداخلية لإجلاء السكان"، وفق يديعوت أحرونوت.​​​​​​​

- دور مراقب الدولة

يُذكر أن مكتب مراقب الدولة هو المؤسسة المركزية في إسرائيل لمراقبة مختلف أعمال أجهزة الدولة وهيئاتها، بهدف ضمان الرقابة على المال العام والمساءلة.

ويُنتخب مراقب الدولة في الكنيست (البرلمان) عبر تصويت سري لولاية مدتها 7 سنوات، ويشغل متنياهو إنجلمان مهام منصبه منذ عام 2019.