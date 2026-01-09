تعزيز جهود إغاثة غزة بـ1053 شاحنة من معبر رفح خلال أسبوع

أدخلت الجهات الإشرافية 1053 شاحنة مساعدات متنوعة الأصناف والمواد البترولية، من الأحد حتى أمس الخميس، من خلال معبر رفح البري؛ في إطار تعزيز جهود إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول عند معبر رفح البري لـ"الشروق"، إن الشاحنات حملت أصنافا متنوعة من المساعدات، منها السلال الغذائية، والخيام، والمواد الطبية، والمواد البترولية، والملابس الشتوية، والأغطية، مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الخميس بلغ 22287 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 330 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 714 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 210 آلاف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنا من الغاز، و60345 طن سولار، و1266 طن بنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.