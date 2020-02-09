حياة العزوبية تصيب الأرانب بالاكتئاب والوحدة

دعت الجمعية البيطرية البريطانية (BVA) الحكومة إلى وقف اليع الفردي للأرانب من جانب محال الحيوانات الأليفة، وضرورة بيعها أزواجا في حال تربيتها في المنزل.

وكشفت دراسة استقصائية أجرتها الجمعية أن 42% من الأرانب بيعت بمفردها، وفقًا لصحيفة "ديلي تلغراف"، وقالت الجمعية إنه يجب على الوزراء تشجيع مربي الأرانب على شراء زوج منها - ذكر وأنثى - أو تربيتها في مجموعات متوافقة من خلال التشريع المنظم لبيع الحيوانات الأليفة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهرت الدراسة أنه من المرجح أن تختار الأرانب شريكًا أكثر من الطعام عندما يتم تخييرها مابين الأمرين.

يقول رئيس الجمعية، دانييلا دوس سانتوس: "إن ذلك مصدر قلق كبير، فالعديد من الأرانب في المملكة المتحدة يعيشون حياة انفرادية".

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن للحيوانات الأليفة التعبير عن الحالة المزاجية المنخفضة عن طريق إظهار علامات مثل النوم أكثر من المعتاد أو الاختباء، لكن مع ذلك نصحت دراسة بضرورة السعي للحصول على إرشادات بيطرية متخصصة لضمان التطابق الصحيح بين الجنسين.