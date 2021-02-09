هل محاكمة ترامب قانونية؟ الدستور الأمريكي يجيب

تنطلق اليوم محاكمة ثانية غير مسبوقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ الذي سيتعين على أعضائه تحديد إن كان قد حرض بالفعل على هجوم دام استهدف مقر الكونجرس ما أودى بحياة 5 أشخص بينهم شرطي.

وسيختبر أعضاء مجلس الشيوخ سابقة مثيرة للجدل؛ عندما يجتمعون لاتخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكل مركز ثقل داخل حزبه ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتتركز المحاكمة على الفوضى التي شهدها السادس من يناير عندما اقتحم المئات من أنصار ترامب مقر الكونجرس واصطدموا مع الشرطة محاولين منع جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووصف التحرك الذي يعتبره نواب ديمقراطيون محاولة انقلاب على أيدي إرهابيين من الداخل، بأنه أخطر هجوم على الديمقراطية الأمريكية، منذ الحرب الأهلية في ستينيات القرن التاسع عشر.

وبالرغم من ذلك لا زال الجدل دائرا حول ما إذا كان الدستور يسمح لمجلس الشيوخ بإجراء محاكمة عزل للرئيس السابق دونالد ترامب، الآن بعد أن لم يعد يشغل منصبه، ولكن من المؤكد أن هناك مجموعة من القوانين تناقش ذلك، وكما يشير تقرير صدر مؤخرًا عن خدمة أبحاث الكونجرس غير الحزبية ، "خلص معظم العلماء إلى أن الكونجرس لديه سلطة لتوسيع عملية العزل لتشمل المسؤولين الذين لم يعودوا في مناصبهم".

ولكن في حين أن الدستور يذكر العزل ست مرات، فإن نص الوثيقة يقدم القليل من الوضوح حول ما إذا كانت سلطة مجلس الشيوخ لمحاكمة مسؤول تمت عزله تنتهي عندما يترك ذلك المسؤول منصبه، وفقا لموقع "فوكس".

ما هو الوضع الآن؟

مسألة ما إذا كان لا يزال من الممكن إدانة ترامب من قبل مجلس الشيوخ أمر مهم لأن الدستور يسمح للمسؤول الذي تم عزله بشكل دائم من تولي المنصب، لذلك إذا كان بإمكان ترامب مواجهة محاكمة عزل، فمن المحتمل أن يمنعه مجلس الشيوخ من الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024 أو في أي انتخابات لاحقة.

وعلى الرغم من أن ترامب لا يزال عرضة للمساءلة، فإن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد تمسّكوا بالفعل بموقف الأقلية، والرأي القائل بأن المسؤولين السابقين محصنون من المساءلة كسبب للتصويت ضد الإدانة، وكما قالت السناتور جوني إرنست؛ الجمهوري عن ولاية آيوا عن المساءلة قبل فترة وجيزة من مغادرة ترامب لمنصبه، ولكن سؤالي لماذا نفعل هذا عندما يغادر الرئيس منصبه؟، مضيفة أنها "لا تعتقد" أن محاكمة ترامب بعد تركه لمنصبه أمر دستوري.

ولكن الرأي القانوني الذي أعلنه أحد كبار المحامين الجمهوريين حول دستورية المحاكمة وقانونيتها، قد شكل صفعة سياسية للجمهوريين الذين كانوا يتمسكون بتلك الحجة لمنع محاكمة ترامب.

وفي مقال رأي نشره المحامي البارز تشارلز كوبر في صحيفة «وول ستريت جورنال» المحسوبة على المحافظين، وتربطه علاقات وثيقة بالمؤسسة السياسية الجمهورية، رفض الادعاء الذي يقول إنه من غير المنطقي إجراء محاكمة عزل لرئيس سابق، وهي الحجة التي صوّتت غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ عليها.

وقال إنه يمكن بالفعل محاكمة رئيس سابق بتهمة ارتكاب جرائم كبيرة وجنح.

ولكن الجمهوريين قالوا إنه نظراً لأن عقوبة الإدانة التي ينص عليها الدستور هي العزل من المنصب، فهي لا تنطبق على «رئيس سابق» لم يعد في منصبه. حتى كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي أدان تصرفات ترامب وقال إنه يستحق العزل، صوّت مع غالبية الجمهوريين على رفض محاكمة ترامب باعتبارها غير دستورية، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

لكن المحامي كوبر قال في مقاله إنهم «يخطئون في قراءة الدستور». وأضاف أن النص يتعارض مع تفسيرهم، ونظراً لأن الدستور يسمح لمجلس الشيوخ بمنع المسؤولين المدانين بجرائم تستوجب العزل من تولي مناصب عامة مرة أخرى في المستقبل، «فإن الإيحاء بأن مجلس الشيوخ ممنوع من محاكمة وإدانة المسؤولين السابقين يتحدى المنطق».

هل إدانة ترامب دستورية أم لا؟

طرح مايكل لوتيج؛ قاض فيدرالي محافظ سابق، مؤخرًا القضية الدستورية ضد إدانة مسؤولين سابقين في واشنطن، ويدعي لوتيج أن الغرض من سلطة الإقالة هو "عزل رئيس أو "مسؤول مدني" آخر من منصبه قبل أن يلحق المزيد من الضرر بالأمة من المنصب الذي يشغله بعد ذلك، ولذلك بمجرد أن لا يشغل المسؤول منصبه، تصبح القضية المرفوعة ضده موضع نقاش، لا يمكن للمواطن العادي "إلحاق المزيد من الضرر بالأمة" باستخدام سلطات صاحب المنصب الفيدرالي.

ولدعم هذه الحجة، يشير لوتيج إلى نصين دستوريين؛ ينص أحدهما على أنه "يجب عزل الرئيس من منصبه بشأن الإقالة والإدانة بارتكاب جريمة الخيانة والرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الخطيرة"، وينص الآخر على أن "الحكم في حالات الإقالة يجب ألا يمتد إلى أبعد من عزله، وعدم الأهلية لتولي أي منصب والتمتع به ".

ماذا يقول خبراء القانون؟

ومع ذلك في حين أن أول هذه الأحكام ينص على أنه يمكن عزل الرئيس من منصبه من خلال المساءلة، والثاني يحد من عواقب إدانته من قبل مجلس الشيوخ، إلا أنه لا ينص صراحة على أن المسؤول السابق يمكن أو لا يمكن إدانته من قبل مجلس الشيوخ، فإن وجهة نظر لوتيج هي موقف الأقلية بين علماء القانون.

يقترح لوتيج أن الغرض الوحيد من المساءلة هو عزل المسؤول قبل أن يتمكن هذا المسؤول من استخدام منصبه لإحداث المزيد من الضرر، لكن نص البند الدستوري الثاني الذي يقتبس من لوتيج يشير إلى أن العزل قد يخدم غرضًا آخر وهو منع مسؤول سابق من استعادة السلطة وإلحاق الضرر في المستقبل.

كما كتب الباحثان إدوين براون فيرميدج وركولين مانجروم في مقالة مراجعة قانون عام 1974، "قد يمتد حكم العزل ليشمل كلا من العزل من المنصب والتنحية من تولي أي منصب آخر، ولكن إذا ترك المسؤول منصبه الحالي فإن هذا "يحقق الهدف الأول فقط".

وهناك مشكلة وثيقة الصلة بالموضوع وهي أنه إذا كان المسؤولون السابقون محصنين ضد سلطة الإقالة، فقد يستقيل شخص ما من منصبه قبل لحظات من تصويت مجلس الشيوخ على استبعاده.

كما كتب أستاذ القانون بريان كالت في مقال في عام 2001، من خلال التوقيت الاستراتيجي لاستقالته، يمكن للمسؤول الذي تم عزله "أن يستهزئ بأي محاولة من قبل الكونجرس لشطب الأهلية".

وهناك أيضًا حجة تاريخية قوية تدعم مقاضاة المسؤولين السابقين؛ حيث كتب أستاذ القانون في جامعة هارفارد لورانس ترايب في رد على لوتيج، أن سلطة العزل الأمريكية "مستمدة من سلطة البرلمان البريطاني" وكان للبرلمان البريطاني سلطة عزل المسؤولين السابقين.

لذا فإن ثقل الأدلة العلمية يشير بقوة إلى السماح لمجلس الشيوخ بمواجهة ترامب، ومع ذلك فإن السابقة الأمريكية الواضحة لإجراءات العزل ضد التخفيضات الرسمية السابقة في كلا الاتجاهين.

هل هناك سابقة أمريكية تشبه ذلك؟

هناك مثال تاريخي واحد على الأقل عندما أقال الكونجرس مسؤول سابق، لكنه لم يدنه في عام 1876؛ إذ وافق مجلس النواب دون اعتراضات، على بنود الاتهام ضد وزير الحرب السابق ويليام بيلكناب، واتهم بيلكناب بتلقي رشوة بشكل ملحوظ، استقال بيلكناب من منصبه بينما كان مجلس النواب لا يزال يفكر في عزله.

في أثناء محاكمة بيلكناب في مجلس الشيوخ، قرر الأعضاء حل مسألة ما إذا كان المسؤول السابق عرضة للمساءلة قبل أن يصوتوا فعليًا على ما إذا كان يجب إدانة بيلكناب، وصوت مجلس الشيوخ بنسبة 37 أن السكرتير السابق بيلكناب "قابل للمحاكمة عن طريق المساءلة عن أفعال تم القيام به كوزير للحرب، على الرغم من استقالته من المنصب المذكور قبل عزله".

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذا التصويت الذي بلغ 37 صوتًا مقابل 29 صوتًا كان أقل من شرط أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة بيلكناب، وعندما صوت مجلس الشيوخ على الإدانة، فإن كتلة منتقدة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين اعتقدوا أن عزله كان غير دستوري، على الرغم من أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لإدانة السكرتير السابق، إلا أن أي بند من بنود المساءلة يزيل عتبة الثلثين، وأشار العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا على التبرئة إلى أنهم فعلوا ذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن المسؤولين السابقين محصنون ضد المساءلة.

بعبارة أخرى، توفر سابقة بيلكناب لكلا الجانبين في النقاش حول ما إذا كان ترامب لا يزال عرضة للمساءلة. يمكن أن يشير مؤيدو إجراءات عزل ترامب إلى حقيقة أن أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا بالفعل للسماح بإجراءات العزل للمضي قدمًا في هذه الأثناء، يمكن لمعارضين لعزل ترامب أن يشيروا إلى تبرئة بيلكناب النهائية، وإلى حقيقة أن أقلية مهمة من أعضاء مجلس الشيوخ يعتقدون أن عزل بيلكناب غير قانوني.

هل لمجلس الشيوخ سلطة تقديرية؟

في عام 1989 قام الكونجرس بإقالة وإدانة القاضي والتر نيكسون بتهمتي الإدلاء بشهادة زور لهيئة محلفين كبرى على الرغم من أن القاضي نيكسون يشترك في نفس الاسم الأخير لشخصية أخرى تلعب دورًا بارزًا في تاريخ الإقالة، فهذه مجرد مصادفة.

على الرغم من تصويت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على ما إذا كان سيدين نيكسون فقد عين مجلس الشيوخ لجنة من أعضاء المجلس لتلقي الأدلة وأخذ الشهادات في محاكمة نيكسون، رفع نيكسون دعوى قضائية مدعيًا أنه من خلال استبعاد بعض أعضاء مجلس الشيوخ من بعض أجزاء محاكمته، انتهك مجلس الشيوخ بكامل أعضائه التزامه الدستوري " بمحاكمة جميع إجراءات العزل".

ينص الدستور على أن مجلس النواب لديه "السلطة الوحيدة" لعزل أي مسؤول، وأن مجلس الشيوخ لديه " السلطة الوحيدة لمحاكمة جميع دعاوى الإقالة" كما أوضحت المحكمة العليا في قضية نيكسون ضد الولايات المتحدة (1993).

إذا كان "مجلس الشيوخ وحده يتمتع بالسلطة لتحديد ما إذا كان يجب تبرئة الفرد أو إدانته"، فهذا يشير بقوة إلى أن مجلس الشيوخ لديه الكلمة الأخيرة بشأن ما إذا كان المسؤول المنتخب السابق لا يزال عرضة لسلطة المساءلة، وإذا اختار مجلس الشيوخ إدانة ترامب واستبعاده من المنصب، فيجب على المحاكم الإذعان لهذا الحكم في عهد نيكسون .

وهذا يعني ببساطة، وفقا لفوكس نيوز، أن الأمر متروك لكل عضو في مجلس الشيوخ ليقرر بنفسه ما إذا كان الدستور يسمح بإدانة ترامب، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتراجع عن تلك القرارات، مما يعني أنه حتى لو جادلت كتلة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ - ولأسباب حزبية بحتة - أن إدانة ترامب غير دستورية، فإن المحاكم عاجزة عن نقض هذا الاستنتاج السيئ.