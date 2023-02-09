تستعد المطربة أنغام لإحياء حفلا غنائيا، الليلة، ضمن مهرجان فبراير الكويت، وذلك رفقة المطرب الكويتى مطرف المطرف.

ومن المقرر أن تقدم أنغام ضمن برنامج الحفل عدد من أغنياتها المحببة للجمهور، ومن بينها (اتمناله الخير، بتوصفني، أساميك الكتير، سيدي وصالك، عشان أرضيك، أكتبلك تعهد، ماجبش سيرتي، عارفة قيمتي).

وكانت قد أحيت الفنانة أنغام حفلاً غنائيًا ضخمًا داخل مسرح الماركيه بالتجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من جمهورها، وقدمت أنغام خلال الحفل وصلة غنائية مختلفة امتدت إلى الساعتين ضمت ما يقرب من 25 أغنية مختلفة.