ينطلق عرض مسلسل "الأصلي" على قناة dmc، بدءًا من الأحد 12 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



المسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة ريهام عبد الغفور وإيهاب فهمي ومنال سلامة وأحمد سعيد عبد الغني وإيناس كامل. من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.



يقوم العمل على شخصية محورية وهي "فاطمة الأصلي" ابنة المعلم سيد الأصلي من كبار تجار قطع غيار السيارات، يتزوج على "أم فاطمة" زوجة ثانية، وينجب منها ثلاث بنات وولداً، ومع ذلك تبقى فاطمة هي الأقرب إليه، وهي ذراعه اليمين في تجارته، حتى تشرب منه الصنعة والخبرة كاملة، لكن عند وفاته تتغير الأمور بشكل كبير داخل العائلة.