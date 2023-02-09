 الأحد.. عرض مسلسل «الأصلي» بطولة ريهام عبد الغفور على قناة dmc - بوابة الشروق
الخميس 9 فبراير 2023 11:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

الأحد.. عرض مسلسل «الأصلي» بطولة ريهام عبد الغفور على قناة dmc


نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 11:32 م | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 11:32 م
ينطلق عرض مسلسل "الأصلي" على قناة dmc، بدءًا من الأحد 12 فبراير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

المسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة ريهام عبد الغفور وإيهاب فهمي ومنال سلامة وأحمد سعيد عبد الغني وإيناس كامل. من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

يقوم العمل على شخصية محورية وهي "فاطمة الأصلي" ابنة المعلم سيد الأصلي من كبار تجار قطع غيار السيارات، يتزوج على "أم فاطمة" زوجة ثانية، وينجب منها ثلاث بنات وولداً، ومع ذلك تبقى فاطمة هي الأقرب إليه، وهي ذراعه اليمين في تجارته، حتى تشرب منه الصنعة والخبرة كاملة، لكن عند وفاته تتغير الأمور بشكل كبير داخل العائلة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك