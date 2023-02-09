النواب الأمريكي يدين إطلاق الصين منطاد تجسس فوق الولايات المتحدة

أدان مجلس النواب الأمريكي، قبل قليل، في قرار له الصين لإطلاقها منطاد تجسس حلّق فوق الولايات المتحدة قبل إسقاطه، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ويعمل غواصو البحرية الأمريكية على استعادة حطام منطاد "التجسس" الصيني، الذي أُسقط قبالة سواحل كارولينا الجنوبية.

وقال ضابط عسكري أمريكي كبير سابق إنه يتوقع أن يحدث ذلك بسرعة نسبية، حتى يتمكن الخبراء من البدء في تحليل معداته.

وأسقطت طائرات مقاتلة، المركبة فوق المياه الإقليمية للولايات المتحدة، يوم السبت، وتناثر الحطام على مساحة واسعة.

وتعتقد الولايات المتحدة أن المنطاد كان يراقب مواقع عسكرية حساسة.