كوريا الجنوبية تعتزم تطوير نظام أقمار اصطناعية صغيرة بحلول 2030

تخطط كوريا الجنوبية لتطوير نظام أقمار اصطناعية صغيرة بحلول عام 2030 في إطار مشروع بقيمة 42ر1 تريليون وون (13ر1 مليار دولار أمريكي) يهدف إلى تعزيز القدرات لمراقبة شبه الجزيرة الكورية والمياه القريبة.

وحددت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الخطة المشتركة بين الوكالات في اجتماع مع وزارة العلوم وخفر السواحل وجهاز الاستخبارات الوطني في دايجون /140 كم جنوب سول/، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الخميس.

ويهدف المشروع إلى تطوير وتشغيل مجموعة من الأقمار الاصطناعية بحلول عام 2030 للحصول على معلومات عن شبه الجزيرة والمياه القريبة منها ، وذلك للاستعداد لحالات الطوارئ البحرية وغيرها ، وفقا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي.

وتخطط الحكومة لاختيار الشركات بحلول النصف الأول من هذا العام، وبعد فترة الاختبار ، تسعى إلى البدء في إطلاق الأقمار الاصطناعية في عام 2028.