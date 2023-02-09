فيتش تتوقع وصول قيمة الأضرار جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 4 مليارات دولار

توقعت وكالة «فيتش» وصول قيمة الأضرار جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 4 مليارات دولار، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وتجاوزت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، 17 ألف قتيل، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس، بينما تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين في أجواء من البرد الشديد.

وقتل 14 ألفًا و14 شخصًا في تركيا، و3162 في سوريا، بحسب السلطات ومصادر طبية.

إلى ذلك بدأت عديد الدول بإرسال مساعداتها إلى المناطق المنكوبة، فيما قالت الأمم المتحدة، إن مساعدات الطوارئ إلى سوريا لا ينبغي أن تسيس.

في الأثناء يواصل عمال الإنقاذ في البلدين في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور ثلاثة أيام على الزلزال.