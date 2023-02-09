وزير البترول الباكستاني يحذر محتكري المنتجات النفطية

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حذر مصدق مالك، وزير الدولة للبترول في باكستان "محتكري" المنتجات البترولية، اليوم الأربعاء، من "عواقب وخيمة"، وحملهم مسؤولية إحداث نقص مصطنع فى السلع بالبلاد.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن الوزير قوله في مؤتمر صحفي اليوم:"هناك مخزون كاف من المنتجات البترولية، يكفي حاجة البلاد من البنزين لمدة عشرين يوما والديزل لمدة29 يوما".

وأشار مالك إلى "قلة من الأفراد" الذين تورطوا فى إحداث نقص مصطنع من خلال تخزين البنزين والديزل بهدف بيعهما بأسعار باهظة مستقبلا.

وقال:"أطلب من محتكرى منتجات البترول التخلى عن هذا الأسلوب، وعدم تحدي الدولة".

كما أكد مالك أنه ستتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية من جانب الحكومة الفيدرالية فى الموعد المقرر، مع الأخذ فى الاعتبار ظروف السوق العالمية وسعر الدولار مقابل الروبية الباكستانية.