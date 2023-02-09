مسؤولو الاتحاد الأوروبي يرحبون بزيلينسكي في بروكسل

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رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى بروكسل لحضور قمة مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

وقال ميشيل، في تغريدة على تويتر: "مرحبا بك، مرحبا بك في الاتحاد الأوروبي"، إلى جانب صورة يظهر فيها وهو يصافح زيلينسكي أمام طائرة، بجانب فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت فون دير لاين في تغريدة على تويتر: "مرحبا بك في بروكسل".

وأضافت فون دير لاين: "سندعم أوكرانيا في كل خطوة على الطريق نحو اتحادنا".

ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي كلمة أمام البرلمان الأوروبي، وأن يحضر قمة مع زعماء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27.