سوريا: تأجيل الامتحانات في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد كافة

قرر الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، اليوم، تأجيل الامتحانات في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد كافة بما فيها امتحانات السنة التحضيرية وذلك بالتنسيق مع رؤساء الجامعات.

كما قرر وزير التعليم العالي وفقا للتليفزيون السوري، إيقاف دوام الطلاب بمن فيهم طلاب التعليم المفتوح حتى 18 فبراير الحالي، وذلك بسبب تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد منذ يوم الاثنين، الماضي وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين وأدى إلى تهدم وتصدع عدد كبير من المنازل والمباني.

وفي سياق متصل، وصلت اليوم إلى مطار حلب الدولي طائرة أردنية تحمل مساعدات إغاثية لمتضرري الزلزال تحتوي على 11 طنا من المواد والمساعدات الانسانية والإغاثية والأدوية.

يشار إلى أن هذه الطائرة هي رقم 13 من المساعدات التي قدمت من عدد من الدول الشقيقة والصديقة إلى مطار حلب الدولي ويتم استلامها من قبل الأمم المتحدة في حلب بالتنسيق مع مراكز الإيواء واللجنة الفرعية للإغاثة لتوزيع تلك المواد على المتضررين.

كان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى، كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى مدن شمال سوريا والعراق، وتسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير آلاف المبانى.