تقرير: الهند تسلم إسرائيل طائرات مسيرة تستخدم في حرب غزة

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ذكر تقرير إخباري أن الهند سلمت إسرائيل أكثر من 20 طائرة مسيرة مصنعة محليا.

وذكرت قناة "إن دي تي في" نقلا عن موقع شيبارد ميديا، أن أول منشأة هندية خاصة لتصنيع المسيرات في حيدر أباد قطعت أشواطا كبيرة في ترسيخ الهند كمركز تصنيع للمعدات الدفاعية.

وبحسب شيبارد ميديا، سلمت المنشأة إسرائيل بنجاح أكثر من 20 طائرة مسيرة طراز هيرمز 900 متوسطة المدى وقادرة على التحليق لفترة طويلة.

وأصبحت شركة أداني –البيت ادفانسد سيستمز إنديا ليمتد في حيدر أباد، أول منشأة خارج إسرائيل تصنع الطائرات المسيرة هيرمز 900.

ويؤكد هذا المشروع المشترك بين شركة أداني للدفاع والفضاء الهندية وشركة البيت سيستمز الإسرائيلية على الجهود التعاونية بين البلدين في تطوير تكنولوجيا الدفاع.

ويتم حاليا استخدام الطائرة هيرمز 900، وهى الأحدث بين الطائرات المسيرة، على نحو نشط في الصراع المحتدم بين إسرائيل وحماس.

وكان قرار الهند بالحصول على الطائرة الإسرائيلية هيرمز 900 مدفوعا بالهدف الاستراتيجي لتعزيز المراقبة على طول حدودها الشمالية.

ولم يحقق التعاون الناجح بين شركتي أداني ديفينس والبيت سيستمز هذا الهدف فحسب، بل قد وضع الهند كلاعب رئيسي في مجال تصنيع الطائرات المسيرة على الصعيد العالمي.

يشار إلى إسرائيل هى ثاني أكبر مورد للأسلحة للهند بعد روسيا، مما يجعلهما شريكين أساسيين في التعاون العسكري، خاصة مساهمة إسرائيل بصورة فاعلة بتحديث الجيش الهندي.