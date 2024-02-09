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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الأمريكي: ينبغي إرسال مزيد من المساعدات إلى غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 9 فبراير 2024 - 10:23 م | آخر تحديث: الجمعة 9 فبراير 2024 - 10:24 م
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، ضرورة إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكرت الدفاع الأمريكية، في بيان، أن أوستن وجالانت، بحثا خلال اتصال هاتفي، الخميس، آخر المستجدات في قطاع غزة.

وأضاف البيان، أن الوزيرين ناقشا الأوضاع المحتملة التي ستؤول إليها المنطقة بعد انتهاء الأعمال القتالية في المنطقة.

وشدد الوزير الأمريكي على ضرورة إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن على إسرائيل أن تكون أكثر حرصا لمنع سقوط ضحايا مدنيين في "عملياتها" في غزة، وفقا لوكالة الأناضول.

كما ناقش الوزيران، بحسب البيان، هجمات الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة، والرد الأمريكي على تلك الهجمات.

والجمعة، ارتفعت حصيلة الحرب على قطاع غزة التي تُحاكم إسرائيل إثرها بتهمة الإبادة الجماعية"، لتبلغ "27 ألفا و947 شهيدا، و67 ألفا و459 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب السلطات الفلسطينية في القطاع.

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