توفي وزير العدل الفرنسي الأسبق روبرت بادانتير، عن سن 95 عاما، حسبما صرحت دار نشر فايار التي يمتلكها والمحكمة الدستورية التي ترأسها 9 سنوات، لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة.



وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالمحامي والمؤلف والسياسي، عبر منصة "إكس" واصفا إياه بأنه يعد أحد رموز القرن، إذ كان يتمتع بضمير جمهوري وروح فرنسية.



كما وصفه رئيس الوزراء جابرييل أتال، بأنه كان يمثل صوت العدالة خلال حياته.



وكان بادانتير، ذا دور فعال في إلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا في 1981. وأضاف أتال: "سيكون إلغاء عقوبة الإعدام دوما إرثه لفرنسا. إننا ندين له بالكثير".



وفي 1981 عينه الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران وزيرا للعدل، وتم إلغاء عقوبة الإعدام في نفس العام، بعد تنفيذ حكم الإعدام في آخر شخص في البلاد في 1977.