حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف ثكنة "كليع" التابعة للجيش الإسرائيلي بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك ضمن 8 عمليات نفذها الحزب تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية اليوم من بينها استهداف بالصواريخ لمواقع بليدا والمالكية وزبدين في مزارع شبعا المحتلة، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع البغدادي العسكري في الشمال الإسرائيلي.

كما استهدف الحزب التجهيزات التقنية وكاميرات المراقبة وأجهزة التنصب بموقعين إسرائيليين متاخمين للحدود اللبنانية الإسرائيلية.

في المقابل، شن الجيش الإسرائيلي العديد من الغارات الجوية والقصف المدفعي على عدة بلدات في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني، وذلك في تصعيد مستمر للتوترات والعمليات العسكرية المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.

وتعرضت بلدات الخيام وحولا ويارون وعيترون وكفر حمام إلى قصف مدفعي إسرائيلي كثيف اليوم، فيما تعرضت بلدات علما الشعب وتلة الطاهر بالنبطية وبلدة كفرتبنيت وبلدة كفرشوبا إلى غارات جوية عنيفة، كما تم استهداف مكتب لحركة أمل في منطقة مارون الرأس بغارة جوية أدت لتدمير المكتب.