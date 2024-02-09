أكبر شركة اتصالات كندية تشطب 9% من الوظائف

تعتزم "بي سي إي"، أكبر شركة اتصالات في كندا، شطب نحو 9% من الوظائف لديها، في إطار أكبر عملية إعادة هيكلة للقوى العاملة بها منذ حوالي 30 عاما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في كيبك، في بيان اليوم إنها تعتزم خفض التكاليف الأساسية، في إطار رد فعل إزاء نظرة مستقبلية منخفضة للعام المقبل. ويعني ذلك خفض عدد العاملين والمتعاقدين بواقع حوالي 4800 وظيفة في العام الجاري.

وتعد هذه إحدى أكبر عمليات التسريح في الشركات الكندية منذ بدأ الاقتصاد يتباطأ بعد انتعاشه عقب جائحة كورونا، وأعلنت شركة "تيلوس" المنافسة شطب 6000 وظيفة الصيف الماضي.

وتتوقع "بي سي إي" تحقيق فائض في الميزانية بقيمة 200 مليون دولار كندي (148 مليون دولار أمريكي) العام الجاري.