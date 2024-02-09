هبوط 3 طائرات تحمل مساعدات لغزة بمطار العريش

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانية من الإمارات وبلجيكا وتركيا، مقدمة للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وأوضح مصدر في محافظة شمال سيناء، أن الطائرة الأولى وصلت من الإمارات تحمل 38 طنًا مواد غذائية وطبية وأدوية وخيام، وعدد 14 بطارية للسيارات، فيما هبطت الطائرة التركية بمطار العريش وعلى متنها 46.5 طنًا من المواد الإغاثية المتنوعة، ووصلت الطائرة الثالثة من بلجيكا وتحمل 38 طنًا من المواد الاغاثية المتنوعة.

وجرى تفريغ المساعدات الإنسانية ونقلها تباعا إلى مركز الخدمات اللوجستية في العريشـ تمهيدا لتجهيزها ونقلها لمعبر رفح البري.