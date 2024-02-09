أنهى شخص بمحافظة الفيوم، حياة ابن عمه بطريقة وحشية، لوجود خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب على يد ابن عمه بمنطقة الفواخير بحي الصوفي.

انتقلت الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين مصرع شخص، في العقد الثالث من العمر على يد ابن عمه.

وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه كان يجلس أمام منزل المتهم فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الجاني بذبحه وفصل رأسه عن جسده، وتم ضبط المتهم ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.