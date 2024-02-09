ألمانيا تمنح عطاءات لإنشاء 1000 نقطة جديدة لشحن السيارات الكهربائية على الطرق السريعة

تخطط ألمانيا لإنشاء ما لا يقل عن ألف نقطة جديدة للشحن السريع للمركبات الكهربائية بطول الطرق السريعة في البلاد بحلول عام 2026، وذلك بناء على عطاء منحته الحكومة الألمانية اليوم الجمعة.



يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود أوسع تبذلها الحكومة على المدى الطويل من أجل توفير محطات شحن كل عشر دقائق على طول الطرق السريعة في ألمانيا.



وصرح وزير النقل الألماني فولكر فيسينج في بيان بأن شبكة الشحن ستصبح أكثر كثافة بشكل ملحوظ.



وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر: "هدفنا هو أن تكون أقرب محطة شحن سريعة في ألمانيا موجودة على بُعد دقائق قليلة فقط".



ومنحت شركة (أوتوبان) المملوكة للدولة الألمانية والتي تدير الطرق السريعة الشهيرة في ألمانيا، العطاءات إلى شركة "فاستند دويتشلاند" و"إي.أون درايف انفراستراكتشر" وكونسرتيوم يجمع بين شركتي "اوتوستروم نورد" و"توتال انرجيز"



من جانبه، قال رئيس شركة (أوتوبان)، ميشائيل جونتر إنه من أجل قطع مسافات طويلة بالسيارات الكهربائية، يجب أن يكون بإمكان السائقين إعادة شحنها بشكل موثوق.



وتلعب السيارات الكهربائية دورا مركزيا في استراتيجية الحكومة الألمانية للحد من الانبعاثات وتحقيق الأهداف المناخية في قطاع النقل.



وحددت الحكومة هدفا بتسيير 15 مليون سيارة كهربائية على الطرق في البلاد بحلول عام 2030، وهو ما يعادل عشرة أمثال عدد هذه السيارات الموجودة في ألمانيا حاليا والبالغ نحو 5ر1 مليون.



في المقابل، شكك خبراء في إمكانية تحقيق هذا الهدف خاصة بعد أن قامت ألمانيا بإنهاء الدعم المالي لشراء السيارات الكهربائية في نهاية عام 2023 بسبب ضغوط الميزانية.