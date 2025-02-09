انتشال جثامين جميع ضحايا تحطم الطائرة في بحر بيرنج

أعلنت السلطات انتشال جثامين جميع الضحايا العشرة الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرة صغيرة فوق الجليد في بحر بيرنج.

وأفاد فريق الإطفاء التطوعي في نومي عبر صفحته على فيسبوك، أمس السبت، بأن فرق الإنقاذ تمكنت من استعادة جميع الجثث قبل وصول عاصفة شتوية كانت متوقعة في المنطقة.

وجاء في منشور الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي "تم رسميا إعادة جميع الأفراد العشرة الذين كانوا على متن طائرة بيرنج إير إلى ديارهم".

ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال حطام الطائرة، وفقا لما ذكره فريق الإطفاء.

وكانت الطائرة ذات المحرك التوربيني الواحد، التابعة لشركة بيرنج إير، في رحلة من أونالاكليت إلى مدينة نومي عندما اختفت عن الرادار بعد ظهر الخميس.

وبعد عملية بحث مكثفة، تم العثور عليها يوم الجمعة، وقد أسفر الحادث عن مصرع جميع الركاب التسعة والطيار، ليصبح أحد أكثر حوادث الطيران دموية في ألاسكا خلال الـ 25 عاما الماضية.