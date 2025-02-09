«أهلي 2005» يفوز على بروكسي بهدف في دوري الجمهورية

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2005، خارج ملعبه على بروكسي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري الجمهورية للشباب.

جاء هدف فوز الأهلي عن طريق البديل أحمد عزت بضربة رأسية، بعدما تلقى تمريرة عرضية من حسام عادل.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 42 نقطة، من الفوز في 12 مباراة والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، والتعادل والخسارة بركلات الترجيح في مباراتين، وخسارة مباراتين.

وفاز «أهلي 2005» على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع فاركو سلبيًا وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على الجونة 4 - 1، وعلى النجوم 3 - 2، وتعادل مع مودرن سبورت 1 - 1، وفاز عليه بركلات الترجيح 4 - 3، وفاز على بتروجت 4 - 0، وعلى الاتحاد 1 - صفر، وتعادل مع زد 2 - 2، وخسر أمامه بركلات الترجيح، وفاز على سيراميكا كليوباترا 1 - 0، وعلى حرس الحدود بنفس النتيجة، وخسر أمام بيراميدز 0 - 2، وتعادل مع الإسماعيلي 1 - 1 وخسر أمامه بركلات الترجيح 3 - 4، وفاز على بروكسي 1 - 0، مسجلًا 32 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.