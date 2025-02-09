طرح البرومو الرسمي لمسلسل لام شمسية

طرحت الصفحة الرسمية لقناة "On E" البرومو الرسمي لمسلسل "لام شمسية"، تمهيدا لعرضه في موسم رمضان المقبل.

وجاء البرومو مصحوبا بتعليق: "نجمة سحرية الصبح عادية وبالليل بتنور في الضلمة، علاقات معقدة وقضايا اجتماعية مثيرة في لام شمسية، انتظروه على شاشات المتحدة في رمضان 2025".

تجسد الفنانة أمينة خليل خلال أحداث المسلسل شخصية «نيللي»، وهي مدرسة بإحدى المدارس الدولية. وتستعرض الأحداث تأثير الأذى النفسي الذي قد يتعرض له الإنسان في مراحل مبكرة من حياته، والتأكيد على أنه ليس وصمة عار، بل حالة تستلزم المواجهة والعلاج بدعم وتفهم من المقربين، كما يبرز العمل أهمية خلق مساحة تواصل أكبر وأعمق بين الآباء والأبناء لحمايتهم من هذه المشكلات.

مسلسل لام شسمية يشارك فيه الفنانة أمينة خليل، يسرا اللوزي، أحمد السعدني، محمد شاهين، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، محمد شاهين، أسيل عمران، يارا رجب، ومن إخراج كريم الشناوي وتأليف مريم نعوم.