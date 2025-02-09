هجوم إسرائيلي يستهدف مطار خلخلة العسكري جنوب سوريا



أفادت وسائل إعلام سورية، بدوي انفجارات في مطار «خلخلة» العسكري شمال محافظة السويداء، تزامنًا مع سماع أصوات تحليق طائرات حربية في أجواء المنطقة.

وقال تليفزيون سوريا، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، إن «المطار الواقع جنوب البلاد يتعرض لاستهداف إسرائيلي».

ونفّذت القوات الإسرائيلية عملية توغل مفاجئة، فجر اليوم، في محيط قرية عين النورية شمال شرق بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة، حيث استمرت العملية لثلاث ساعات، انتهت بتدمير إحدى السرايا العسكرية التابعة للنظام السابق قبل أن تنسحب دون أي اشتباك معلن.

وبحسب بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان، يأتي هذا التوغل في سياق التحركات العسكرية الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، والتي تستهدف مواقع ذات طابع عسكري.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، إلى توغل قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في قرية خربة صيصون بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا، بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

وشهدت مناطق ريف القنيطرة ودرعا في جنوب سوريا سلسلة من التوغلات الإسرائيلية المتكررة خلال الفترة الماضية، الممتدة ما بين سقوط نظام الأسد والشهر الجاري.

كما رصد المرصد السوري، بأن القوات الإسرائيلية شقت طريقاً جديداً من جهة الجولان المحتل باتجاه ثكنة الجزيرة قرب قرية معرية في منطقة حوض اليرموك غرب درعا.