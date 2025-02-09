رئيس هيئة قناة السويس: لا نعتزم زيادة رسوم عبور المجرى الملاحي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة لا تعتزم زيادة رسوم عبور المجرى الملاحي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الأسعار تم تثبيتها دون زيادة في 2025، وهو الأمر نفسه الذي جرى في 2024.

وأشار إلى أن الهيئة قررت تثبيت التخفيضات التي كانت قد طرحتها في وقت سابق أيضًا، موضحًا أن الظروف الحالية لا تسمح زيادة أو تغيير رسوم العبور.

ولفت إلى أنَّ الأمور إذا تحسنت بخصوص الملاحة البحرية بنهاية السنة المالية (في آخر يونيو) قد تصل عائدات القناة إلى نحو خمسة مليارات دولار ، موضحًا أن الهيئة حققت في السنة الميلادية إيرادات بقيمة أربعة مليارات دولار.

ونوه ربيع، بأن قناة السويس حققت في عام 2023 إيرادات بقيمة 10.2 مليار دولار.