محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام اليونان تعزيز سبل التعاون

استقبل أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أيوانيس بيرجاكيس قنصل عام دولة اليونان بالإسكندرية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية، بالقنصل، مؤكدا عمق العلاقات المصرية اليونانية الممتدة عبر التاريخ، مشيرًا إلى قوة الترابط والتشابه التي تربط بين الإسكندرية واليونانيين.

وأعرب محافظ الإسكندرية، عن تطلعه إلى عقد لقاء مع الجالية اليونانية بالإسكندرية لمناقشة أحوالهم وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، مؤكدا أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

ومن جانبه، وجه القنصل، الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، ورحب بدعوة محافظ الإسكندرية بعقد لقاء مع الجالية اليونانية.

وأضاف القنصل أن الجالية اليونانية هي من أقدم الجاليات بالإسكندرية ولها تاريخ طويل، للدرجة التي جعلت معظم اليونانيين في الإسكندرية يحملون الجنسية المصرية ويتحدثون العربية بطلاقه.

وعقب اللقاء، توجه محافظ الإسكندرية، إلى القنصلية اليونانية، للمشاركة في احتفالية القنصلية بمناسبة بداية العام الجديد، وتقطيع كعكة الفاسيلوبيتا التقليدية (كعكة رأس السنة اليونانية).

وشهد الاحتفال، قداسة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد أفريقيا، وقنصل عام اليونان وعدد من القناصل بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد كبير من افراد الجالية اليونانية بالإسكندرية.