استطلاع يظهر ثقة واسعة بين الألمان في قدرة السيارات الكهربائية الألمانية على تصدر المنافسة

رغم الضغوط التي يتعرض لها قطاع صناعة السيارات الألمانية في الآونة الأخيرة، كشف استطلاع للرأي، أن عددا كبيرا من المواطنين في ألمانيا يعتقدون أن السيارات الكهربائية المصنعة محليا قادرة على تصدر المنافسة.

وبحسب الاستطلاع، رأى 43% من المشاركين أن ألمانيا تتصدر هذا المجال، بينما يرى 23% فقط أن الصين هي المتصدرة.

ويعد ذلك أحد نتائج استطلاع أجرته شركة الاستشارات الإدارية "أوليفر وايمان واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووفق بيانات الشركة، شمل الاستطلاع أكثر قليلا من ألف شخص في ألمانيا، وجرى الاستطلاع عبر الإنترنت في نوفمبر الماضي.

وقال زيمون شنورر، الخبير لدى "أوليفر وايمان"، في بيان: "هذه فرصة للحفاظ على القيمة المضافة لصناعة السيارات في أوروبا بل وزيادتها".

وأضاف أن الأمر يتطلب الآن تعزيز عوامل السعر ونقاط القوة الرقمية بشكل أكثر استهدافا، من أجل تحويل الثقة القائمة في الجودة ومعايير السلامة إلى قرارات شراء واضحة وسريعة.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع، أن 42% من المشاركين قد يفكرون في شراء سيارة كهربائية من علامة صينية بدلا من علامة ألمانية؛ بسبب السعر الأفضل على وجه الخصوص.

بينما قال 34%، إنهم لا يفكرون في ذلك، مشيرين في الغالب إلى مخاوف تتعلق بالجودة ومعايير السلامة.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للنقل البري، دخلت أكثر من 545 ألف سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات فقط إلى الطرق الألمانية في عام 2025.

ولا تزال حصة الشركات الصينية محدودة حتى الآن، غير أن بعض الشركات، مثل عملاق السيارات الكهربائية الصيني "بي واي دي"، سجلت في الآونة الأخيرة معدلات نمو قوية.