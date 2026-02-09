طقس غائم مصحوب بانخفاض في درجات الحرارة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، طقسًا غائمًا جزئيًا مصحوبًا بانخفاض في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، خاصة في المدن الساحلية والطريق الصحراوي؛ مما أدى إلى خلو الشوارع من المارة بسبب برودة الطقس، خصوصًا في مناطق إدكو ورشيد وكفر الدوار وأبو حمص.

وفي سياق متصل، وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة متابعة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة في نطاق كل وحدة محلية، والتأكد من تراخيصها وتوافر جميع وسائل الأمان والاشتراطات بها، أثناء نقل المواطنين إلى المحافظات المجاورة نظرًا للطقس السيئ والرياح.

وطالبت عازر، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب، ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، والحماية المدنية والإسعاف، بضرورة جاهزية جميع المعدات، والمتابعة المستمرة والدورية، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي، ومناسيب الترع والمصارف؛ لمواجهة أي ظروف طارئة بالمعدات اللازمة.