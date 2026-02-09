أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى مليون و247 ألفا و580 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و247 ألفا و580 فردا، من بينهم 1250 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و654 دبابات، و24013 مركبة قتالية مدرعة، و37056 نظام مدفعية، و1637 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1295 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و347 مروحية، و127 ألفا و962 طائرة مسيرة، و4270 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و77 ألفا و552 من المركبات وخزانات الوقود، و4069 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.