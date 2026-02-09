 الجيش الكونغولي: متمردون يقتلون 20 شخصا على الأقل بشرق البلاد - بوابة الشروق
الإثنين 9 فبراير 2026 9:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الجيش الكونغولي: متمردون يقتلون 20 شخصا على الأقل بشرق البلاد

كينشاسا (أ ب)
نشر في: الإثنين 9 فبراير 2026 - 8:55 م | آخر تحديث: الإثنين 9 فبراير 2026 - 8:55 م

قتل متمردون مدعومون من تنظيم داعش، 20 شخصا على الأقل في نهاية الأسبوع في قرية بشرق الكونغو، حسبما قال الجيش اليوم الاثنين.

وقال الكولونيل آلان كيويوا ميتيلا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) عبر الهاتف إن الهجوم الذي شنته القوات الديمقراطية المتحالفة وقع في وقت مبكر أول أمس السبت في قرية مامبيمبي-إيسيجو في إقليم لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو.

ولم يصدر أي تعليق على الفور من القوات الديمقراطية المتحالفة.

وقال ميتيلا إن الهجوم تسبب في نزوح جماعي للسكان وتفاقم الوضع الانساني المتدهور بالفعل.

وأفاد نشطاء في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة إن المتمردين هاجموا العديد من المزارعين في الحقول قبل شن هجومهم على المدنيين باستخدام السكاكين والأسلحة النارية.

وقال كينوس كيتوا، رئيس المجتمع المدني في منطقة بابير "هذه الحصيلة لا تزال مؤقتة لأن العديد من المدنيين لا يزالون مفقودين". وانتقد العدد القليل من جنود الجيش الكونغولي في المنطقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك