غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان وقصف إسرائيلي لأطراف بلدة عيترون الجنوبية

استهدفت غارة إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، سيارة في بلدة يانوح بجنوب لبنان، كما قام الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف بلدة عيترون الجنوبية.

وأغار طيران الاحتلال الإسرائيلي المسيّر، مستهدفا سيارة من نوع "رابيد" وسط بلدة يانوح قضاء صور في جنوب لبنان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف نحو المكان المستهدف وتعمل على نقل عدد من الإصابات.

واستهدف موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي المستحدث عند أطراف بلدة عيترون الجنوبية، منطقة "الشقة" عند أطراف البلدة بقذيفتي هاون، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ومن ناحية أخرى، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية فجر اليوم، سيرا على الأقدام إلى بلدة الهبارية في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا، وأقدمت على خطف المسئول في الجماعة الإسلامية عطوي عطوي وهو الرئيس السابق لبلدية الهبارية في جنوب لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

تجدر الإشارة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل وبدأ سريانه في 27 نوفمبر 2024.