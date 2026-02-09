وزير الدفاع السعودي يشهد توقيع حزمة اتفاقيات دفاعية بمعرض الدفاع العالمي 2026 في الرياض

شهد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الدفاع والأمن، على وقع انعقاد معرض الدفاع العالمي 2026 في نسخته الثالثة برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووقع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في السعودية ووكالة التطوير الدفاعي بكوريا، في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.

ووقع وزير الدفاع السعودي مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، كما وقع اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع.

كذلك وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في الصومال أحمد معلم فقي، للتعاون في المجال العسكري، بعد ذلك تجول في مرافق وقاعات المعرض، التي شهدت مشاركة أكثر من 1486 جهة من 89 دولة، إضافةً إلى العديد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية.

كما دشن خلال جولته بالمعرض في جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية، شركة (سامي) للأنظمة الأرضية، ومجمع سامي الصناعي للأنظمة الأرضية، ومشروع عربات هيت المدرعة، كما دشن شركة سامي للأنظمة غير المأهولة، وبرنامج ركن الذي يعنى بالمحتوى المحلي في قطاع الصناعات العسكرية ودعم سلاسل الإمداد.