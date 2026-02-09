استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في حي الزيتون بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد فلسطيني، مساء اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في ظل تصعيد متواصل يستهدف الأحياء السكنية ومناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة باتجاه منازل وخيام المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد المواطن وائل سليم سلمي (43 عاما).

وأضافت المصادر أن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار في بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وباستشهاد المواطن سلمي، ترتفع حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 581، وإجمالي الإصابات إلى 1,544، فيما جرى انتشال 717 جثمانا.