تمتلك اليابان أكبر عدد من كبار السن في العالم، حيث بلغ فيها عدد المعمرين 67.800 معمر، ويكون متوسط العمر بها عال، فالبنسبة للرجال متوسط العمر هو 80.89 عامًا، وبالنسبة للنساء يصل إلى 87.14، وذلك وفقًا لوزارة الصحة والعمل والرفاهية.

ودخلت «كين تاناكا»، موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر معمرة في العالم، اليوم السبت، حيث تبلغ من العمر 116 عامًا.

وترصد «الشروق» أبرز المعمرين في اليابان والسر ورائهم في هذة السطور.

كين تاناكا

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية رسميا «كين تاناكا»، كأكبر معمرة في العالم عن عمر 116 عامًا، في احتفال بدار لرعاية المسنين الذي تعيش فيه في فوكوكا جنوب غربي اليابان.

واعتادت في يومها علي الاستيقاظ الساعة 6 صباحًا والاستمتاع بدراسة الرياضيات.

مياكو تشيو

ولدت تشيو فى 22 مايو 1901، وحصلت على لقب أقدم امرأة تعيش فى اليابان فى شهر أبريل الماضي، بعدما توفيت نابي تاجيما، عن عمر 117 عامًا أيضا فى جزيرة كيكاى، جنوب اليابان

وصفتها عائلتها بأنها كانت تحب الخط، وكان زوجها، شوجي، يعمل لدى شركة السكك الحديدية الحكومية اليابانية، ولذلك كانت مياكو تشيو مغرمة بالسفر.

ويقول أقارب تشيو، إنه على الرغم من كبر سنها، كانت تتمتع بحس الدعابة وتشيع دائمًا جوًا من المرح حولها، كما كانت تمتلك ذاكرة قوية وبنية بدنية تمكنها من أداء مهامها اليومية

ماسازو نوناكا

أُعلن في أبريل 2018، عن أكبر معمر في العالم اختارته موسوعة جينيس، وهو «ماسازو نوناكا»، وهو يبلغ من العمر 112 عامًا، من مواليد 25 يوليو 1905.

وكشفت عائلة نوناكا عن أن سر وصوله لهذا العمر هو حبه لتناول الحلويات اليابانية وخاصة «كعكة الفراولة»، واستحمامه في ينابيع المياه الساخنة حيث تعمل عائلته في إدارة فندق لتلك الينابيع كما أشارت إلى أنه شغوف بقراءة الصحف بشكل يومي، وأكدت أن السر الأكبر والأهم في بلوغه هذا العمر هو بعده عن التوتر والضغوط الحياتية وعدم اكتراثه لها.

ميساوا أوكاوا

ميساوا أوكاوا تم اختيارها كأكبر شخص معمر في العالم حتي عام 2015، حيث توفت عن عمر117 عامًا، والتي كشفت أن سر بقائها على قيد الحياة حتي هذا العمر هو النوم والطعام حيث كانت نصيحتها «كل ونام وستعيش عمرًا طويلًا»، مؤكدة في حوار لها «أنه لابد أن تتعلم كيف تصل لمرحلة الاسترخاء في الحياة»، وأضافت أن لابد أن يكون الطعام الذي تأكله شهي فوجبة «السوشي»، هي المفضلة بالنسبة لها وخصوصا سمك الماكاريل المقدم مع الأرز المطهو على البخار، وكان لـ«أوكاوا»، نظرية في الحياة تعتقد في أنها سببًا في إبقائها على قيد الحياة طويلًا وهي البعد عن الرجال، خاصة أن زوجها فارق الحياة منذ عام 1931

نابي تاجيما

نابي تاجيما إحدى معمرات اليابان البالغة حتى الآن 118 عامًا، صنفت كأكبر معمرة يابانية على مستوى اليابان في عام 2015، فهي ولدت في عام 1900 وتضم عائلتها 9 أبناء 7 أولاد وبنتين و140 حفيدًا.

جيرمون كيمورا

جيرمون كيمورا الذي صنفته جينيس عام 2012 كأكبر معمر رجل في التاريخ، واختارته عن عمر 115 عامًا وقتها.