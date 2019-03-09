الرئيس الإيراني يزور العراق بعد غد الاثنين

أعلن مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية لشؤون العلاقات والإعلام برويز إسماعيلي، أن الرئيس حسن روحاني سيزور العراق بعد غد الاثنين، تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي برهم صالح ، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال إسماعيلي اليوم السبت، إن الرئيس روحاني في مستهل زيارته الي العراق التي تستغرق ثلاثة أيام، سيجري مباحثات ثنائية مع نظيره صالح ورئيس الوزراء العراقي عبد المهدي' حول العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين البلدين،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف أن الرئيس روحاني سوف يزور أيضا المرجع الديني في العراق آية الله العظمي السيد علي السيستاني.

من جهة أخرى، رحب رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري،في تصريحات لوكالة تسنيم الدولية للأنباءالإيرانية، اليوم السبت، بشدة بزيارة الرئيس روحاني لبلاده.

وأعرب العامري عن رفضه لأي وجود بري أو قواعد جوية أمريكية في العراق.

وقال "إذا كان تواجد القوات الامريكية لأغراض التدريب والأمور الفنية، فيجب أن يكون بطلب من الحكومة العراقية، واذا جاء بطلب من الحكومة العراقية قطعاً سندرس هذا الطلب ونتخذ القرار المناسب".

وحول وجود المستشارين الإيرانيين في العراق، أكد رئيس تحالف الفتح أن الكثير من المستشارين الإيرانيين شاركوا إلى جانب القوات العراقية في محاربة داعش، قائلا، "جزاهم الله خير الجزاء".