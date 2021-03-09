الأمم المتحدة تعلن عن تسارع وتيرة التطعيم ضد كورونا في أفريقيا

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الاثنين، إن وتيرة التلقيح ضد مرض كوفيد-19 في القارة الأفريقية تتسارع مع تسلم تسع من دول القارة شحنات من اللقاحات المضادة للفيروس بموجب آلية "كوفاكس" التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية لإتاحة اللقاحات للدول المنخفضة الدخل.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية إن "مزيداً من جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المدعومة من كوفاكس سلمت إلى تسع دول أفريقية هي الموزمبيق وتوجو وإثيوبيا وملاوي وليبيريا وجيبوتي و’ساو تومي وبرينسيبي‘ وأوغندا ومالي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح أنه صباح الاثنين "تلقت الموزمبيق وتوجو ما يقرب من نصف مليون جرعة"، مشيراً إلى أنّ "المرحلة الأولى من حملة التلقيح ستبدأ في هذين البلدين بالعاملين الصحيين وغيرهم من الأشخاص المعرّضين للخطر".

وأضاف أنه يوم الأحد تسلمت أثيوبيا "بموجب آلية كوفاكس 2,2 مليون جرعة، ومن المقرر أن تبدأ التطعيمات في الأيام المقبلة". أمأ ملاوي وليبيريا ومالي و"ساو تومي وبرينسيبي" فقد تسلمت من جهتها اللقاحات يوم الجمعة.

ولفت دوجاريك إلى أن "جيبوتي ستبدأ حملة التطعيم في 11 مارس"، بينما "ستبدأ على مراحل حملة التلقيح في أوغندا التي تسلمت أكثر من 850 ألف جرعة من لقاحات كوفاكس".