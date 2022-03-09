مذكرة تفاهم بين الحرس الوطني البحريني والجيش الباكستاني

اختتمت اليوم الأربعاء، أعمال اللجنة المشتركة بين الحرس الوطني البحريني والجيش الباكستاني، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، برئاسة الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني عن الجانب البحريني، وسعادة اللواء ماجد جاهانجير مدير عام التعاون العسكري الخارجي بقيادة هيئة الأركان المشتركة عن الجانب الباكستاني.

ووفقا لوكالة أنباء البحرينية "بنا"، أكد مدير أركان الحرس الوطني أن توقيع مذكرة التعاون يأتي مواصلةً للتكامل العسكري بين الجانبين، بتوجيه من الفريق أول الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني البحريني، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز مستويات التدريب وتنفيذ التمارين المشتركة بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني.

وأضاف أن رفع مستويات التعاون مع المؤسسات العسكرية الشقيقة، يأتي ترجمةً لركائز وأهداف الخطط الاستراتيجية الخمسية بالحرس الوطني، وبما يرفع من مستويات الجاهزية القتالية لدى منتسبي هذا الصرح العسكري، لأداء واجبه الوطني باحترافية عالية.

بدوره، أكد اللواء ماجد جاهانجير مدير عام التعاون العسكري الخارجي بقيادة هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين أثمرت عن تنفيذ سلسلة تمارين "البدر"، لرفع قدرات الجانبين في مكافحة الإرهاب، والدفاع الوطني، والتي نفذت النسخ السابقة منها في مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية خلال الأعوام الماضية.

وأشاد بالدور الذي يضطلع به الحرس الوطني، وما يبذله من جهود مشتركة تعكس عمق علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية.