ضبط 325 طن دقيق و6 طن سمن صناعى بعد حجبهم عن التداول بالأسواق

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية بمينا البصل، لتخزينه كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية (دقيق فاخر، سمن صناعى)، بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالإسواق.

وضبط بحوزة المدير 324.500 طن دقيق أبيض معبأ داخل شكائر بدون مستندات مجهول المصدر، و5660 طن سمن صناعى أنواع مختلفة بدون فواتير أو مستندات مجهولة المصدر دون إعلان عن الأسعار بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها مستغلين الأحداث العالمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.





