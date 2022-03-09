وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية

يشارك وزير الخارجية سامح شكري، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك حسبما صرح به السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وانطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الجامعة العربية في دورته 157 المقرر عقده اليوم.

وبدأت اجتماعات اللجان الوزارية باجتماع لجنة التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، حيث ترأس أعمال تلك اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وتضم في عضويتها كلا من: مصر، الإمارات، البحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وناقشت اللجنة تقريرا مفصلا حول تطورات تلك الأزمة وكيفية التصدي لهذه التدخلات سياسيا واقتصاديا وإعلاميا؛ وإعداد مشروع قرار ورفعه إلى وزراء الخارجية لإقراره؛ إلى جانب إصدار بيان سياسي يرفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا لها برئاسة وزير الخارجية سامح شكري وعضوية كل من: الإمارات؛ البحرين؛ السعودية؛ العراق؛ الأمين العام للجامعة العربية، وذلك لمناقشة تقرير حول متابعة تلك التدخلات وسبل التصدي لها وإعداد مشروع قرار ورفعه إلى وزراء الخارجية لإقراره، يؤكد رفض وإدانة الدول العربية لتلك التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

واختتمت اجتماعات اللجان الوزارية بعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة برئاسة وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، وعضوية كل من: الجزائر؛ السعودية؛ فلسطين؛ قطر؛ مصر؛ المغرب؛ تونس (بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية والعضو العربي في مجلس الأمن؛ والأمين العام للجامعة العربية.