تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على زوجة وعشيقها لقيامهما بتكبيل الزوج وممارسة الرذيلة أمامه لإجباره على طلاقها، وفور تطليقها شفهيا وفك وثاقه قفز من نافذة الطابق الثالث ليلقي مصرعه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تفيد سقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره، وبه آثار تعذيب وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وبعمل التحريات تبين أن زوجة المتوفي استعانت بعشيقها وقاما بتوثيق الزوج والتعدي عليه بالضرب وتعذيبه ومارسا الرذيلة أمامه لإجباره على طلاقها، وفور تطليقه لها شفهيا وفك وثاق الزوج الذي قام بالقفز من النافذة من الطابق الثالث ليلقي مصرعه في الحال.

تمكنت القوات من ضبط المتهمة وعشيقها، واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.