حفل لـ «عزيز مرقة» وفرقة «جدل» ١١ مارس في القاهرة

يستعد المطرب الأردني عزيز مرقة، لإحياء حفل غنائي ١١ مارس الجاري بالقاهرة، ويشاركه الحفل من الأردن أيضا فرقة "جدل" والتي من المقرر أن تقدم عدد كبير من أغنياتها.

وكان عزيز مرقة، قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "بتحلوي"، على "يوتيوب" ومواقع التواصل، بمناسبة عيد الحب، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيعه.

ويقدم عزيز من خلال الأغنية صورة رومانسية، عن حالة حب متفردة لشاب يرى فى محبوبته ما لا يراه الآخرون، فهى فى كل حركة وفى كل كلمة وفى كل همسة مختلفة ومتميزة وبـ"تحلو فى عينه".

وتعتبر فرقة "جدل" من أشهر الفرق الغنائية الأردنية، وإحدى أشهر فرق الموسيقى البديلة في العالم العربي، أساسها الفنان والموسيقي محمود ردايدة منذ 17 سنة، وقدمت خلال هذه الفترة ثلاثة ألبومات، "أرابيك روكس" و"الماكينة"، و"مليون"، ومن أشهر أغنياتها "بخاف من الكومتمنت" و"يومين وليلة"، وأطلقت منذ بداية 2020 عدة أغنيات، من بينها "قد ما بنقصك" و"هم وبلاش".