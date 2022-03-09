عادت الفنانة صفاء أبو السعود، للاستعراض المسرحي والغناء من جديد، بعد غياب أكثر من 20 عاما، وذلك من خلال مشاركتها في احتفالية يوم المرأة المصرية التي شهدت حضور السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدمت صفاء أغنية "بنتي يا بنوتي يا بنوتة"، بصحبة فرقة استعراضية من الفتيات، حيث تألقت على خشبة المسرح، وقدمت الأغنية بطريقة رائعة، وشاركت الفتيات الاستعراض برشاقة عالية، أعادت للأذهان الحفلات العديدة التي قدمتها احتفالا بيوم الطفل، التي ما زالت تحقق نجاحات حتى الآن.

حظيت صفاء أبو السعود بترحيب شديد من الحضور الذين شهدوا الاحتفالية، الملفت في الأمر، أن هذا الاحتفاء الشديد لم يقتصر على الحضور وحدهم، بل امتد على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت التريند، واحتفى رواد هذه المواقع بعودة صفاء أبو السعود للغناء والاستعراض بشكل كبير، وأبدى جميعهم إعجابهم الشديد بتألقها الذي لفت الأنظار إليها بشدة، وكيف أن الأعوام لم تؤثر على حيويتها وشبابها وجمال صوتها، وهي التي تحتفل هذا العام بعيد ميلادها الـ71.

وأبدت إحدى المعجبات بصفاء أبو السعود، إعجابها الشديد بها، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك:

"بالصدفة اتفرجت على الفنانة صفاء أبو السعود بتغني غنوة في الاحتفال الخاص بيوم المرأة، أغنية فيها نصايح من الأم لبنتها".

وتابعت: "بصراحة انبهرت، الفنانة صفاء أبو السعود عمرها تقريبا 70 سنة، وبتغني وبتعمل استعراضا خفيفا مع الأغنية، والبنات اللي مشاركينها على المسرح وحركتها ممتازة جدا وزي الفراشة على المسرح، وجذابة وجميلة وصوتها جميل جدا وطلتها روعة بالنسبة لعمرها. الفنانة صفاء أبو السعود مثال جيد للإرادة والنجاح، ملهمش سن أو عمر محدد، بالعكس الإنسان ينجح في أي عمر لو أراد أن ينجح".

وأضاف آخر: "صفاء أبو السعود مبهجة وجميلة، وفي سنها ده لسه برونقها، حاجة جميلة".

وعلى "تويتر"، كتب أحد مستخدمي الموقع: "ياه والله زمان، صفاء أبو السعود بتغني في الاحتفال بيوم المرأة المصرية، والله كل ما أشوفها افتكر أغانيها بتاعت زمان، بتفكرني بالطفولة، بحبها وبحب أغانيها".

وأشاد آخر باختيار صفاء أبو السعود، وكتب: "اختيار حلو لصفاء أبو السعود علشان احتفالية اليوم العالمي للمرأة، وفيه كمية فرحة من كل بيت مصري دلوقتي بالاحتفالية وأغاني الأستاذة صفاء".

كما احتفى الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، بتعاونه مع صفاء أبو السعود، وكتب على حسابه الرسمي على "فيسبوك": "(بنتي يا بنوتِّي يا بنوتة)، غناء الجميلة اللي كلنا بنحبها الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، بعد غياب، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع محمود طلعت، ميكس وماستر م. هاني محروس، وإنتاج ميديا هاب (محمد السعدي)، في الاحتفال بيوم المرأة المصرية".

ومن جانبها، أبدت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود فرحتها الكبيرة بردود الفعل التي استقبلتها من الجميع، وأعربت في تصريحات تليفزيونية عن سعادتها وتشريفها بمشاركتها في احتفالية المرأة المصرية، أمام السيدة الأولى انتصار السيسي، قائلة إن إعجاب الجمهور بما قدمته يعتبر مكافأتها.

وأضافت أن المرأة أصبحت مهمة في المجتمع، فاستطاعت إثبات وجودها في كل المهن، حتى الشخصيات ذوات الإعاقة أثبتن جدارة عندما أتيحت لهن الفرصة.

وحول مشاركتها في الاحتفالية، عقبت: «أول ما بتجيني كلمات حلوة، لحن حلو، فرصة حلوة لأن أشارك أو أساهم في حاجة، فأنا حاضرة طبعا"، مؤكدة أنها تفضل تقديم الأعمال التي تحبها وتتألق فيها.

وشهدت الاحتفالية أيضاً تكريم عدد من الفنانات، بينهن (نيللي، ورجاء حسين، وفردوس عبدالحميد، وصفاء أبو السعود، والمخرجة إنعام محمد علي).