محمود سعد يلعب دور الشقيق الأصغر لمصطفى شعبان في «دايما عامر»

انضم الفنان الشاب محمود سعد، الشهير بـ«سعدولا» إلى مسلسل «دايمًا عامر» مع الفنان مصطفى شعبان، حيث يلعب دور الشقيق الأصغر للنجم مصطفى شعبان.

وتدور أحداث مسلسل «دايمًا عامر» حول مشاكل التعليم والطلاب في مصر، من خلال مدرسة «اليوم الجديد»، ويتم تعيين «مستر عامر»، الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان، أخصائي اجتماعي، ولا يستطيع مجابهة مشكلات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بسبب نظام التعليم الجديد، فيعتمد على «الفهلوة»، في معالجة تلك المشكلات.

ويقوم ببطولة مسلسل «دايما عامر»، عدد من النجوم على رأسهم الفنان مصطفى شعبان، والفنانة لبلبة، صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، والعمل من تأليف مايكل عادل، وأيمن سليم، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

ويمثل العمل عودة التعاون بين مصطفى شعبان ومجدي الهواري، بعدما قدما سويا مسلسل «الزوجة الرابعة» عام 2012، ومسلسل «مزاج الخير» عام 2013.