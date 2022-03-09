سلبية مسحة بعثة الأهلي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا

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أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سلبية مسحة بعثة الفريق المتوجهة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز.

وأوضح أبو عبلة أن مسحة البعثة بالكامل جاءت سلبية، مع التأكيد على استمرار التزام الإجراءات الاحترازية خلال الرحلة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فريق صن داونز يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.