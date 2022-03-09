لجنة التحقيق الروسية تأمر بفتح تحقيق بشأن تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، تعليمات بفتح تحقيق بشأن المعلومات المتعلقة بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وذكر بيان للخدمة الصحفية للجنة التحقيق اليوم الأربعاء، أن لديها الكثير من المعلومات، التي تؤكد تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وأشار بيان لجنة التحقيق الروسية إلى أن القلق المفرط لممثلي الولايات المتحدة بشأن المعامل البيولوجية الأوكرانية قد يشير إلى نية استخدامها لأغراض غير سلمية، موضحا أن المحققين الروس يهدف إلى تحديد جميع الظروف المتعلقة بتطوير أسلحة بيولوجية بالقرب من أراضي روسيا، وكذلك تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن ذلك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق عن وجود شبكة في أوكرانيا تتضمن عشرات المختبرات البيولوجية، يجري تمويلها من الخارج، لهذا الغرض.

وأضافت الدفاع الروسية، أن "كل هذا قد يشير إلى انتهاك اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة، حيث تنص أحكام هذه الاتفاقية على التزامات الدول تحت أي ظرف من الظروف بعدم تطوير علم الأحياء الدقيقة أو عوامل بيولوجية أو سموم لأغراض غير".