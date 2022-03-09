«تموين الأقصر» تضبط 220 طن أرز ومكرونة بدون فواتير أو مستندات بمخازن غير مرخصة

أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح، ضبط 220 طن أرز ومكرونة بدون فواتير أو مستندات بمخازن غير مرخصة، وذلك خلال حملات لمراقبة الأسواق والأسعار ومخازن السلع ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجاري والتأكد من جودة وصلاحية السلع بالاشتراك مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 145 طن أرز طعام بمخزن بناحية البياضية، و75 طن مكرونة بناحية بندر الأقصر، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الدورية على ‏الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من استقرار الأسعار وتوافر السلع ومواجهة أي ممارسات احتكارية من جانب ‏بعض التجار.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر، أنه سيتم اتخاذ كافة ‏الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين.

وفي سياق متصل، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات رفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مدينة الأقصر، نفذت رئاسة مدينة الأقصر، تحت إشراف العميد طارق لطفي رئيس المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق، بقيادة الرائد على بكري وكيل إدارة شرطة المرافق، مساء اليوم حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين، ومتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع تقديم "الشيشة" في المقاهي حرصاً علي الصحة العامة.

واستهدفت الحملة مناطق"شرق السكة وشارع المدينة المنورة وموقف سيارات سرفيس البياضية".